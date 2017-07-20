GDO’suz milli soya, yüksek verimiyle çiftçiye daha fazla kazanç sağlayacak. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından ıslah edilen soya tohumu bu yıl ilk kez toprakla buluşacak.

Milli soya tohumu, toprakla buluşacak.GDO’suz milli soya tohumu, çiftçiye daha fazla kazanç sağlayacak. “Altınay” isimli milli soya tohumu, ıslah edilmiş standart soya çeşitlerine göre yüzde 5 daha verimli…"Bir süredir yürüttüğümüz çalışmalar sonunda 'Altınay' isimli soya çeşidini tescil ettik. Ürünümüzde GDO yok. Çiftçilerimiz rahatlıkla, güven içinde kullanabilirler."Ziraat Yüksek Mühendisi Damla Uncuer: Bu çeşidimizin ıslah edilmiş standart soya çeşitlerine göre yüzde 5 daha verimli olduğu görüldü. Yağ oranı da diğer çeşitlere göre yüzde 1,4 daha fazla. Bu çeşidimizin bitki boyu da yüksek, 90 ile 140 santimetre arasında. Dolayısıyla ilk bakla boyu da gayet yüksektir. Makineli tarıma bu nedenle çok uygun olan çeşidimiz, biçerdöverle hasat edilebilir.Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından ıslah edilen soya tohumu, enstitüden veya üretim lisansı olan firmalardan temin edilebilecek..