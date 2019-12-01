Milyonların gözü asgari ücret görüşmelerinde

Milyonlarca işçi ve işverenin beklediği Asgari Üret Komisyonu 2 Aralık'ta toplanıyor.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2 Aralık'ta toplanacak. Görüşmelerde 2020 yılındaki asgari ücretin ne kadar olacağı belirlenecek.

Pazartesi günü saat 14'te yapılacak ilk toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'nda düzenlenecek. Toplantıda işçiyi Türk-İş Konfederasyonu, işvereni Türkiye İşverenler Sendikaları Konfederasyonu, hükümeti ise Çalışma Bakanlığı temsil edecek.

Görüşmeler öncesi ilk rakam telaffuzunu ise Türk-İş yaptı. Yaşam maliyeti kırmızı çizgi ilan edildi.

Üst üste gelen zamlar vatandaşın bütçesini zorluyor. Peki asgari ücret beklentisi ne kadar?

HABER: ÇİYDEM DEMİR KAMERAMAN: UĞUR PİDECİ

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