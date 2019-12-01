Milyonların gözü asgari ücret görüşmelerinde
Milyonlarca emekçiyi ilgilendiren asgari ücreti belirleme görüşmeleri yarın başlıyor. Saat 14'teki ilk toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'nda yapılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına işçi, işveren ve hükümet temsilcisi katılacak. Şu an net 2020 lira olan asgari ücretin 2020 yılında ne kadar olacağı belirlenecek.
Milyonlarca işçi ve işverenin beklediği Asgari Üret Komisyonu 2 Aralık'ta toplanıyor.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2 Aralık'ta toplanacak. Görüşmelerde 2020 yılındaki asgari ücretin ne kadar olacağı belirlenecek.
Pazartesi günü saat 14'te yapılacak ilk toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'nda düzenlenecek. Toplantıda işçiyi Türk-İş Konfederasyonu, işvereni Türkiye İşverenler Sendikaları Konfederasyonu, hükümeti ise Çalışma Bakanlığı temsil edecek.
Görüşmeler öncesi ilk rakam telaffuzunu ise Türk-İş yaptı. Yaşam maliyeti kırmızı çizgi ilan edildi.
Üst üste gelen zamlar vatandaşın bütçesini zorluyor. Peki asgari ücret beklentisi ne kadar?
HABER: ÇİYDEM DEMİR KAMERAMAN: UĞUR PİDECİ
ulusal.com.tr
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