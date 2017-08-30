Uluslarası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, aralarında Türkiye'nin de olduğu 8 ülkeye ilişkin büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Türkiye'nin büyüme tahmini yüzde 2.6'dan yüzde 3.7'ye yükseltildi.

Moody's tarafından yayınlanan küresel makro raporuna göre, Çin, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Kore, Meksika ve Türkiye'nin büyüme tahminleri revize edildi.



Revizelerin, bu ülkelerde beklenmedik şekilde güçlü gelen veriler sebebiyle gerçekleştiği kaydedildi.



Türkiye'nin büyüme tahmini 2017 için yüzde 2.6'dan yüzde 3.7'ye yükseltilirken, Avrupa bölgesinin büyüme tahmini de yüzde 1.7'den yüzde 2.1'e revize edildi.



Aynı rapora göre, ABD'nin 2017 ve 2018 büyüme tahminleri ise sırasıyla yüzde 2.2 ve 2.3'e aşağı yönde revize edildi./Hürriyet