Motorine 14 kuruş indirim yapılacak. Bu zammın 7 kuruşu pompaya yansıyacak.

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının gerilemesi sonucu indirim beklentisi oluştu.



Motorinin litre fiyatında 14 kuruşluk bir indirim bekleniyor.



Bu indirimin 7 kuruşu Özel Tüketim Vergisi'nden kesilecek, pompaya 7 kuruş indirim yansıyacak.



Yapılacak olan indirim öncesi motorinin litre fiyatı İstanbul'da 6,56 liradan, İzmir'de 6,63 liradan, Ankara'da ise 6,52 liradan satılıyor.



Öte yandan brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 59,92 dolardan işlem görüyor.



ulusal.com.tr