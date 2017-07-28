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Motosiklete zam geliyor!

Bakanlar Kurulu, bazı ülkelerden ithal edilecek bazı motosikletlere yüzde 20 ek gümrük vergisi koyma kararı aldı.

Motosiklete zam geliyor!

Gümrük kararında, “en az gelişmiş ülkeler”, “özel teşvik düzenlemelerinden yaralanacak ülkeler” “gelişme yolundaki ülkeler” ve “diğer ülkeler” başlıkları altında gruplanmış ülkeler menşeli motosiklet ve elektrikli bisiklet ithalatına ek gümrük vergisi uygulanacak.



Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ithalat rejimi kararına ek Bakanlar Kurulu kararına göre, sayılan ülkeler menşeli ve 800 cm3 ile 50 cm3 arasında değişen silindir hacmine sahip motosiklet ve moped ithalatına yüzde 20 ek gümrük vergisi uygulanacak.

Kararla bu araçların iç lastik, rulman, jant, aksam ve parçalarının ithalatına da yüzde 10 ile 20 arasında değişen oranlarda ek gümrük vergisi uygulanması hüküm altına alındı./Milliyet

Etiketler; #Resmi Gazete #bakanlar kurulu
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