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Müezzinoğlu'ndan flaş kıdem tazminatı açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Paydaşlara 13 Temmuz'a kadar 4 konu başlığında süre verdik. 13 Temmuz'dan sonra kararı Başbakan'a götüreceğiz." dedi.

Müezzinoğlu'ndan flaş kıdem tazminatı açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Müezzinoğlu, "13 Temmuz'a kadar paydaşlar kendi çözüm önerilerini yazılı metin halinde verecek" dedi.

Müezzinoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir tarafta işveren var, bir tarafta çalışan var. İkisi arasındaki ortak nokta yüzde 50'lerin üzerini geçtiyse, yüzde 70'e çıkmasına gayret ederiz. Yüzde 70 üzerinde uzlaşı yakalarsak üzerine gideriz. TBMM'e götürürüz orada da biraz daha olgunlaşır."

ulusal.com.tr

Etiketler; #tazminat #Kıdem #kıdem tazminatı #son dakika #haberler #mehmet müezzinoğlu #Temmuz
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