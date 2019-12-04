Mustafa Destici asgari ücret teklifini açıkladı

Destici, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun birinci toplantısını gerçekleştirdiğini hatırlatan Destici, geçen yıla göre bütçedeki artış oranını esas alarak asgari ücretin belirlenmesinin doğru olacağını söyledi.

Destici, şunları kaydetti:

"2019-2020 arasındaki bütçe artış oranı yüzde 22,5. Dolayısıyla da bu hesaplamayla bu yıl asgari ücretin 2 bin 475 lira olmasını biz Büyük Birlik Partisi olarak teklif ediyoruz. Doğru olanın, hakkaniyetli olanın bu olduğunu ifade ediyoruz ve özellikle gelir dağılımının adaletli bir şekilde dağıtılmasının da bir sonucu olduğunu ifade ediyoruz. Bütçe ne kadar artmışsa bütün kesimlerin aynı oranda istifade etmesi gerekir. Asgari ücretlilerin de bundan istifade etmesi gerekir."

Türkiye ile Libya arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat"ı da desteklediklerini belirten Destici, anlaşmanın birilerini çıldırttığını söyledi.

Destici, "Bu anlaşmanın mimarı olarak gördüğümüz başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere Dışişleri Bakanımızı ve diğer yetkililerimizi tebrik ediyorum. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerinin korunması noktasında, oradan asla bir adım geri atmama noktasında büyük bir kararlılık gösterilmiştir. Bu kararlılık sonuna kadar sürdürülmelidir. Çünkü biz hakkımızı istiyoruz, fazlasını istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Termik santrallerle ilgili düzenleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, termik santrallere filtre takılmasının ertelenmesini de içeren kanun teklifini veto etmesini de haklı ve doğru bulduklarını kaydeden Destici, santrallere 2013'ten bu yana çevre ve halk sağlığının korunmasına yönelik önlemler için süre verildiğini ifade etti.

Destici, yeni süre uzatımlarına rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını dile getirerek, "Buna artık bir yerde 'dur' demek gerekiyordu. Sayın Cumhurbaşkanı da buna 'dur' dedi. Biz BBP olarak bu veto kararından memnunuz. Hangi sebeple olursa olsun süre verilmesini doğru bulmuyoruz. Termik santrallerin de bu şekilde çalıştırılmasını doğru bulmuyoruz." diye konuştu.

Gerekli tedbirler alınana kadar bu tesislerin çalışmasının durdurulması gerektiğine işaret eden Destici, tedbirler noktasında gerekirse devletin de destek verebileceğini söyledi.

Kamuoyunda "af" olarak gündeme gelen ceza indirimi konusunda da değerlendirmede bulunan Destici, şunları söyledi:

"Kişinin kişiye, ferdin ferde, kulun kula karşı işlediği suçlarda devletin af yetkisi olmamalı. Devlet buralarda bir af yetkisi ya da ceza indirimi yetkisi kullanmamalı. Devlet, kendisine karşı işlenen suçlarda bunu yapabilir ama kişinin kişiye karşı işlediği suçlarda bu olmaz. Bunu doğru bulmuyoruz. Kul hakkıdır. Dolayısıyla biz buna asla onay vermiyoruz."

