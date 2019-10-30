Mustafa Destici'den emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

3600 EK GÖSTERGE

Mustafa Destici, AK Parti'nin 3600 ek göstergeye ilişkin açıklamalarını da olumlu karşıladıklarını belirterek, "Bu açıklamadan memnuniyet duyduk. 3600 ek gösterge beklentisi içinde olan din görevlileri, hemşireler, öğretmenler ve polislerin taleplerinin karşılanmasını bekliyoruz. Ayrıca BBP olarak bütün memurlarımızın da bu kapsama alınmasına istiyoruz." dedi.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT)

EYT sorununun da en kısa sürede çözülmesi için çağrıda bulunan Destici, "Bunlar erken emekli olmak değil, verilmeyen haklarının iade edilmesini istiyor. AK Parti iktidarları döneminde pek çok hakkın teslim edilmesine şahit olduk. Hükümetin bu kardeşlerimizin de taleplerini karşılamasını bekliyoruz. Hükümetin kuru inattan vazgeçerek bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

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