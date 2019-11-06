Mustafa Destici'den emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Destici, şunları söyledi:

"Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili daha önce defalarca ifade ettim. Bir kere daha ifade etmek istiyorum neticelenene kadar da ifade etmeye devam edeceğim.

Bu kesim asla bir erken emeklilik istemiyor. Bu kesimin talebi kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmesi ve emeklilik haklarının verilmesidir.

Devlet demiş ki 'Sen şu kadar gün primini doldurduktan sonra yaşa takılmaksızın emekli olursun' denmiş ama maçın içinde kural değiştirilir gibi 99'dan sonra çıkan bir kararla bu hak ellerinden alınmış.

Bunu adaletsiz bir uygulama olarak görüyoruz.

Burada bir hak mağduriyeti var ve bu mağduriyetin ortadan kaldırılması gerekir."

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