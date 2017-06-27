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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, haftanın ikinci işlem gününe teknoloji hisselerindeki kayıpların etkisiyle satış ağırlıklı başladı.

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, haftanın ikinci işlem gününe teknoloji hisselerindeki kayıpların etkisiyle satış ağırlıklı başladı.

Açılışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 8,99 puan (yüzde 0,04) düşüşle 21.400,66 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 2,91 puan (yüzde 0,12) kayıpla 2.436,16 puana geriledi. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 20,52 puan (yüzde 0,33) değer kaybederek 6.226,63 puana indi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi’nde yaşanan düşüşte Amerikalı teknoloji devi Google’un Avrupa Birliği tarafından rekabet kurallarını ihlâl ettiği gerekçesiyle 2.42 milyar avro cezaya çarptırılması etkili oldu. Google’un çatı şirketi Alphabet’in GOOGL koduyla işlem gören hisseleri açılışta yüzde 1’e yakın değer kaybetti.
Analistler, yatırımcıların günün geri kalanında ABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen'in Londra'da yapacağı konuşmaya ve tüketici güven endeksine odaklanacağını belirtiyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #New York borsası
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