New York borsası, petrol fiyatlarının son 7 ayın en düşük seviyesine gerilemesiyle günü kayıplarla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 61,85 puan (yüzde 0,29) azalışla 21.467,14 puan, Standard & Poor's 500 Endeksi 16,43 puan (yüzde 0,67) düşüşle 2.437,03 puandan kapandı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 50,98 puan (yüzde 0,82) kayıpla 6.188,03 puana geriledi.

Kapanışta, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı yüzde 2 düşüşle 45,98 dolardan, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol varil fiyatı da yüzde 2,1 kayıpla 43,49 dolardan işlem gördü. Gün içinde Brent'in varil fiyatı 45,45 dolara, WTI'ın varili de 42,95 dolara inerek geçen yılın kasım ayının ortasından beri en düşük seviyeye geriledi.

ABD'li enerji devlerinden ExxonMobil'in hisse başına değeri yüzde 0,6 düşerken, Chevron ve ConocoPhillips'in hisseleri sırasıyla yüzde 0,9 ve yüzde 1,1 değer kaybetti.

Piyasalar ve yatırımcılar, yarın açıklanacak ABD'nin haftalık ham petrol stokları ve üretimindeki değişime odaklandı.

Uzmanlar, ABD'nin ham petrol üretiminin son 17 haftanın 15'inde artış kaydettiğine dikkati çekerek, bunun petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskıyı arttırdığını vurguluyor.