New York borsası, teknoloji firmalarının hisselerindeki düşüş nedeniyle günü kayıpla tamamladı.

New York borsası, teknoloji firmalarının hisselerindeki düşüş nedeniyle günü kayıpla tamamladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 167,58 puan (yüzde 0,78) düşüşle 21.287,03 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 20,99 puan (yüzde 0,86) azalışla 2.419,70 puana geriledi.



Nasdaq Teknoloji Endeksi de 90,06'lık (yüzde 1,44) kayıpla 6.144,35 puandan kapandı.



ABD'li elektrikli otomotiv ve enerji depolama şirketi Tesla'nın hisse başına değeri yüzde 2,8 düştü.



Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisselerinde de yüzde 2,4 değer kaybı yaşandı.