New York borsası, petrol fiyatlarındaki düşüşün teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla dengelenmesiyle günü "karışık" seyirle tamamladı.

New York borsası, petrol fiyatlarındaki düşüşün teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla dengelenmesiyle günü "karışık" seyirle tamamladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 57,11 puan (yüzde 0,27) düşüşle 21.410,03 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi de 1,42 puan (yüzde 0,06) azalışla 2.435,61 puana geriledi.



Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 45,92 puan (yüzde 0,74) kazançla 6.233,95 puana yükseldi.

ABD'li teknoloji devlerinden Twitter'ın hisse başına değeri yüzde 5,1 artış gösterirken, Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın hisseleri yüzde 3,6 prim yaptı.

Kapanışta, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı yüzde 2,8 kayıpla 44,69 dolardan, ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 2,4 düşüşle 42,41 dolardan işlem gördü. Gün içerisinde ABD'nin Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı 42,08 dolara inerek son 10 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Uzmanlar, ABD'nin ham petrol üretiminin son 18 haftanın 16'sında yükseldiğine işaret ederek, bunun petrol fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskıyı arttırdığını belirtiyor.