New York borsası günü "karışık" seyirle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 12,74 puan (yüzde 0,06) düşüşle 21.397,29 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi de 1,11 puan (yüzde 0,05) azalışla 2.434,50 puana geriledi.



Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 2,73 puan (yüzde 0,04) kazançla 6.236,69 puana yükseldi.



ABD'li teknoloji devlerinden Twitter'ın hisse başına değeri yüzde 2,1, Oracle hisse başına değeri de yüzde 8,6 arttı.



Öte yandan ABD'li enerji devlerinden ExxonMobil'in hisse başına değeri yüzde 0,4, ConocoPhillips'in hisse değeri ise yüzde 0,3 azaldı.