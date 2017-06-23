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New York borsası “karışık“ kapandı

New York borsası haftanın son işlem gününü "karışık" seyirle tamamladı.

New York borsası “karışık“ kapandı

New York borsası haftanın son işlem gününü "karışık" seyirle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 2,53 puan (yüzde 0,01) düşüşle 21.394,76 puana geriledi.
Standard & Poor's 500 Endeksi ise 3,80 puan (yüzde 0,16) artışla 2.438,30 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 28,56 puan (yüzde 0,46) kazançla 6.265,25 puana yükseldi.
Haftalık bazda, Dow Jones Sanayi Endeksi değişmezken, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,2 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 1,9 prim yaptı.
ABD'li enerji şirketlerinin hisseleri 4 günlük düşüşün ardından ilk kez bugün yükseldi. ExxonMobil'in hisse başına değeri yüzde 0,6, Chevron'un hisse değeri de yüzde 0,5 arttı.
Öte yandan, ABD'li yatırım bankacılığı devlerinden Goldman Sachs'in hisseleri yüzde 1,2 değer kaybederken, Morgan Stanley'nin hisse başına değeri yüzde 2,1 azaldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #New York borsası
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