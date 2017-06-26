New York borsası haftanın ilk işlem gününü "karışık" seyirle tamamladı.

New York borsası haftanın ilk işlem gününü "karışık" seyirle tamamladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 14,79 puan (yüzde 0,07) artışla 21.409,55 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi de 0,77 puan (yüzde 0,03) yükselişle 2.439,07 puana ulaştı.



Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 18,10 puan (yüzde 0,29) düşüşle 6.247,15 puana geriledi.



ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft'un hisse başına değeri yüzde 1, Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisseleri yüzde 1,4 değer kaybetti.



Öte yandan ABD'li yatırım bankacılığı devlerinden Goldman Sachs'in hisseleri yüzde 1,5, JPMorgan Chase'in hisseleri yüzde 0,5 prim yaptı.