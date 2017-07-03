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New York borsası “karışık“ kapandı

New York borsası, petrol fiyatlarındaki artışın teknoloji şirketlerinin hisselerindeki düşüşle dengelenmesiyle haftanın ilk işlem gününü "karışık" seyirle tamamladı.

New York borsası “karışık“ kapandı

Dow Jones Sanayi Endeksi 129,64 puan (yüzde 0,61) artışla 21.479,27 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi de 5,60 puan (yüzde 0,23) yükselişle 2.429,01 puana ulaştı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 30,36 puan (yüzde 0,49) kayıpla 6.110,06 puana geriledi.

Kapanışta, Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisse başına değeri yüzde 1,1, e-ticaret devi Amazon'un da hisseleri yüzde 1,5 düşüş kaydetti.

Öte yandan, petrol fiyatları günü yüzde 2'ye yakın üzerinde primle tamamladı.

Kapanışta, ABD'nin Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,9 kazançla 46,98 dolardan, Londra Brent türü petrolün varili de yüzde 1,7 karla 49,57 dolardan işlem gördü.

New York borsası, yarın Amerikan Bağımsızlık Günü (4 Temmuz) olması nedeniyle kapalı olacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #New York borsası
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