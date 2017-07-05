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New York borsası “karışık“ kapandı

New York borsası, günü "karışık" seyirle tamamladı.

New York borsası “karışık“ kapandı

New York borsası, günü "karışık" seyirle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 1,10 puan (yüzde 0,01) azalışla 21.478,17 puanla yatay seviyeden kapandı.

Standard & Poor's 500 Endeksi ise 3,53 puan (yüzde 0,15) yükselişle 2.432,54 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 40,80 puan (yüzde 0,67) kazançla 6.150,86 puana ulaştı.

Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisse başına değeri yüzde 1,4 artış kaydederken, e-ticaret devi Amazon'un hisseleri de yüzde 1,8 prim yaptı.


Kaynak: AA
Etiketler; #New York borsası
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