Dow Jones Sanayi ve Standard & Poor's 500 Endeksleri rekor seviyelerden kapandı

New York borsası, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla haftanın ilk işlem gününü rekorla tamamladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 144,71 puan (yüzde 0,68) yükselişle 21.528,99 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 20,31 puan (yüzde 0,83) artışla 2.453,46 puana ulaştı. Böylece, her iki endeks tarihlerindeki en yüksek seviyelerden kapanmış oldu.



Nasdaq Teknoloji Endeksi de 87,25 puan (yüzde 1,42) kazançla 6.239,01 puana yükseldi.



Kapanışta, Facebook'un hisse başına değeri yüzde 1,5 artış kaydederken, Apple ve Microsoft'un hisseleri sırasıyla 2,9 ve 1,2 prim yaptı.