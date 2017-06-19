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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı.

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 63,15 puan (yüzde 0,30) yükselişle 21.447,43 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 9,83 puan (yüzde 0,40) artışla 2.442,98 puana ulaştı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 45,48 puan (yüzde 0,74) kazançla 6.197,24 puana yükseldi.

Açılışta, e-ticaret devi Amazon'un hisse başına değeri yüzde 1,25 prim yaparken, Apple ve Microsoft'un hisseleri sırasıyla 1,7 ve 1,3 artış kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #New York borsası
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