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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, ABD'li havayolu şirketlerinin hisselerindeki kazançla güne alış ağırlıklı başladı.

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, ABD'li havayolu şirketlerinin hisselerindeki kazançla güne alış ağırlıklı başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 17,61 puan (yüzde 0,08) artışla 21.484,75 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 3,51 puan (yüzde 0,14) yükselişle 2.440,48 puana ulaştı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 19,35 puan (yüzde 0,31) kazançla 6.207,38 puana yükseldi.
Açılışta, ABD'li havayolu şirketlerinden American Airlines'ın hisseleri yüzde 0,8 artış gösterirken, Delta Air Lines yüzde 0,3, Southwest Airlines da yüzde 0,4 prim yaptı.
Uzmanlar, dün ham petrol fiyatlarının son 7 ayın en düşük seviyesine gerilediğine işaret ederek, yatırımcıların havayolu şirketlerinin hisselerine olan talebinin arttığını belirtiyor.
Piyasalar, bugün açıklanacak ABD'nin haftalık ham petrol stokları ve üretim verilerine odaklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #New York borsası
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