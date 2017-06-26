Başbakan Yıldırım: Teşkilattan önemli bir talebim var...
Başbakan Yıldırım: Teşkilattan önemli bir talebim var...
Müthiş iddia: NASA, uzayda...
Müthiş iddia: NASA, uzayda...
CHP'ye
CHP'ye "Yürüyüşten vazgeç" çağrısı
Feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı.

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 67,37 puan (yüzde 0,31) yükselişle 21.462,13 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 8,23 puan (yüzde 0,34) artışla 2.446,53 puana ulaştı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 35,01 puan (yüzde 0,56) kazançla 6.300,26 puana yükseldi.

Açılışta, Twitter'ın hisse başına değeri yüzde 1,9 prim yaparken, Western Digital'ın hisseleri yüzde 1,4 artış kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #New York borsası
banner863
Önceki Haber
Frank de Boer, Crystal Palace ile anlaştı
Sonraki Haber
Kuşadası'nda bayram yoğunluğu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.