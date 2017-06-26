New York borsası, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 67,37 puan (yüzde 0,31) yükselişle 21.462,13 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 8,23 puan (yüzde 0,34) artışla 2.446,53 puana ulaştı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 35,01 puan (yüzde 0,56) kazançla 6.300,26 puana yükseldi.
Açılışta, Twitter'ın hisse başına değeri yüzde 1,9 prim yaparken, Western Digital'ın hisseleri yüzde 1,4 artış kaydetti.
New York borsası, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı.
New York borsası, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı.