New York borsası, perakende şirketlerinin hisselerindeki artışla güne alış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 119,17 puan (yüzde 0,56) yükselişle 21.429,83 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 12,82 puan (yüzde 0,53) artışla 2.432,20 puana ulaştı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 23,47 puan (yüzde 0,38) kazançla 6.170,09 puana yükseldi.
Açılışta, perakende devlerinden Macy's'in hisse başına değeri yüzde 1,8 prim yaparken, Target'ın hisseleri yüzde 0,8 artış kaydetti.
New York borsası, perakende şirketlerinin hisselerindeki artışla güne alış ağırlıklı başladı.
New York borsası, perakende şirketlerinin hisselerindeki artışla güne alış ağırlıklı başladı.