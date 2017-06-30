New York borsası, petrol fiyatlarındaki artışla haftanın ve bu ayın son işlem gününe alış ağırlıklı başladı.

New York borsası, petrol fiyatlarındaki artışla haftanın ve bu ayın son işlem gününe alış ağırlıklı başladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 97,63 puan (yüzde 0,46) artışla 21.384,66 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 10,07 puan (yüzde 0,42) yükselişle 2.429,77 puana ulaştı.



Nasdaq Teknoloji Endeksi de 17,34 puan (yüzde 0,28) kazançla 6.161,69 puana tırmandı.



Açılışta, ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,9 kazançla 45,39 dolardan, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı da yüzde 0,8 artışla 48,06 dolardan işlem gördü.