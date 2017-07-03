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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, petrol fiyatlarındaki artışla haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı.

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, petrol fiyatlarındaki artışla haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 81,11 puan (yüzde 0,38) artışla 21.430,74 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 12,51 puan (yüzde 0,52) yükselişle 2.435,92 puana ulaştı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 36,42 puan (yüzde 0,59) kazançla 6.176,84 puana tırmandı.

Açılışta, ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,1 kazançla 46,52 dolardan, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı da yüzde 1 artışla 49,22 dolardan işlem gördü.


Kaynak: AA
Etiketler; #New York borsası
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