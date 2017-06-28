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New York borsası yükselişle kapandı

Standard & Poor's 500 Endeksi son iki ayın en hızlı günlük yükselişini kaydetti

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, ABD'li yatırım bankalarının hisselerindeki artışla günü kazançlarla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 143,95 puan (yüzde 0,68) yükselişle 21.454,61 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 21,31 puan (yüzde 0,88) artışla 2.440,69 puana ulaştı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 87,79 puan (yüzde 1,43) kazançla 6.234,41 puandan kapandı.

Böylece, Standard & Poor's 500 Endeksi son iki ayın en hızlı yükseliş kaydettiği günü geride bıraktı.

ABD'li yatırım bankalarından JPMorgan Chase'in hisseleri yüzde 2 artış kaydederken, Bank of America'nın hisse başına değeri yüzde 2,6 ve Wells Fargo'nun hisseleri yüzde 2,2 prim yaptı.

Etiketler; #New York borsası
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