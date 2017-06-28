New York borsası, ABD'li yatırım bankalarının hisselerindeki artışla günü kazançlarla tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 143,95 puan (yüzde 0,68) yükselişle 21.454,61 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 21,31 puan (yüzde 0,88) artışla 2.440,69 puana ulaştı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 87,79 puan (yüzde 1,43) kazançla 6.234,41 puandan kapandı.
Böylece, Standard & Poor's 500 Endeksi son iki ayın en hızlı yükseliş kaydettiği günü geride bıraktı.
ABD'li yatırım bankalarından JPMorgan Chase'in hisseleri yüzde 2 artış kaydederken, Bank of America'nın hisse başına değeri yüzde 2,6 ve Wells Fargo'nun hisseleri yüzde 2,2 prim yaptı.
Standard & Poor's 500 Endeksi son iki ayın en hızlı günlük yükselişini kaydetti
New York borsası, ABD'li yatırım bankalarının hisselerindeki artışla günü kazançlarla tamamladı.