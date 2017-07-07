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New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, olumlu gelen makroekonomik verinin ardından haftanın son işlem gününü kazançla tamamladı.

New York borsası yükselişle kapandı

Dow Jones Sanayi Endeksi 94,30 puan (yüzde 0,44) artışla 21.414,34 puana ve Standard & Poor's 500 Endeksi 15,43 puan (yüzde 0,64) yükselişle 2.425,18 puana ulaştı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 63,61 puan (yüzde 1,04) kazançla 6.153,08 puana tırmandı.

Haftalık bazda, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,3 ve Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,1 prim yaparken, Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,2 artış kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıklanan verilerine göre, ülkede tarım dışı istihdam haziranda 222 binle beklentinin çok üstünde arttı. Veriye ilişkin piyasa beklentisi 177 bin seviyesindeydi.


Kaynak: AA
Etiketler; #New York borsası
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