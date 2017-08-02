New York borsası, ABD'li teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla günü kazançla tamamladı.
Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 72,80 puan (yüzde 0,33) artışla 21.963,92 puana çıktı. Böylece endeks, son 5 işlem günü art arda rekor seviyeden kapanmış oldu.
Standard & Poor's 500 Endeksi 6,05 puan (yüzde 0,24) artışla 2.476,35 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 14,82 puan (yüzde 0,23) değer kazanarak 6.362,94 puana yükseldi.
ABD'li teknoloji şirketlerinden Intel'in hisse başına değeri yüzde 2,5 prim yaparken, Twitter hisseleri yüzde 0,9 artış kaydetti.
Dow Jones Sanayi Endeksi 5 işlem günü üst üste rekor seviyeden kapandı
New York borsası, ABD'li teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla günü kazançla tamamladı.
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