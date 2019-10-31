O bakan, Vedat Bilgin ile görüştü! EYT'liler mesaj yağdırdı! İşte fotoğraflar - Son dakika 31 Ekim 2019 Perşembe emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Profesör Doktor Vedat Bilgin ile bir araya geldi.

Emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin mağduriyeti konusunda çalışma yapan ve bir rapor hazırlığında olduğu belirtilen Vedat Bilgin, EYT Derneği'nden bir heyet ile görüşme gerçekleştirmişti.

EYT Derneği ile geçtiğimiz aylarda yapılan görüşme sonrası Prof. Dr. Vedat Bilgin tarafından EYT çalışmasında gelinen son duruma dair söyleyecekleri merakla bekleniyor.

Bu meraklı bekleyiş sürerken bugün bir görüşme gerçekleşti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Profesör Doktor Vedat Bilgin ve kurul üyeleri ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığı tarafından görüşme ile ilgili iki fotoğraf da paylaşıldı.

VEDAT BİLGİN VE SÜLEYMAN SOYLU DA PAYLAŞTI

İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan ve yüzlerce beğeni ile retweet alan paylaşım Bakan Süleyman Soylu ve Prof. Dr. Vedat Bilgin tarafından da retweet yapıldı.

EYT'LİLER PAYLAŞIMA MESAJ YAĞDIRDI

Bu arada, İçişleri Bakanlığı tarafından görüşme ile ilgili bilgi ve fotoğraf paylaşımının yapıldığı Twitter mesajına emeklilikte yaşa takılan EYT'li yurttaşlar tarafından çok sayıda mesaj yazılarak EYT çalışmasında gelinen son noktanın ne olduğu ve Prof. Dr. Vedat Bilgin'in EYT ile ilgili bir açıklama yapmasının beklendiği ifade edildi.

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