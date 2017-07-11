TÜRKİYE’DE ilk kez, akıllı telefonlar aracılığı ile banka ve kredi kartlarından ödeme yapma imkânı sağlayan Ödeal, bir ilke daha imza attı. Firma, yeni ürünü “Ödeal POS” ile, Türkiye’nin masaüstü yazar kasalara bağlanma özelliğine sahip ilk POS cihazını piyasaya sundu. Ödeal POS, anlaşmalı bankalar için tek POS üzerinden taksit imkanına ek olarak, tüm bankalar için tek komisyon oranı gibi farklı avantajlar sunuyor. Profilo Ödeme Sistemleri işbirliğinde yürütülen projede, ilk etapta, markanın dört yazar kasa modelinde, Ödeal POS kullanılacak.

"Cepte POS” uygulaması ile Türkiye’de ilk kez, işletmelere cep telefonları üzerinden banka ve kredi kartlarıyla ödeme ve tahsilat yapma kolaylığı sağlayan Ödeal, geliştirdiği yeni ürünü “Ödeal POS” ile ödeme sistemlerine hem yeni bir bakış getiriyor.

Ürünle ilgili bilgi veren Ödeal Kurucu Ortağı Fevzi Güngör, "Yeni ürünümüz sayesinde, ödeme sistemleri pazarında yeni bir alana girerek, pazar payımızı genişletmeyi hedefliyoruz. Ödeal POS ürünümüzün, diğer cihazlarda kullanılan sistemlere göre farklı avantajları var. Örneğin; “Ödeal POS” ile, anlaşmalı tüm bankaların kredi kartları için tek cihaz üzerinden taksit işlemi yapılabilirken, her banka için farklı komisyon oranları ödemenize gerek kalmıyor. Yapılan anlaşmalar dahilinde, şu an için, World, Maximum ve Paraf markalı kredi kartları ile taksitli işlem yapılabiliyor. Üstelik Ödeal POS için, ‘verimsizlik ücreti’, ‘minimum ciro şartı’ ve ‘kullanım taahhüdü’ de bulunmuyor. Ödeal POS, ilk etapta planda belirli sayıda yazar kasada kullanılacak ama yakın bir zamanda, diğer yazar kasalarla da kullanılması için çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

Profilo Ödeme Sistemleri ile birlikte yürütülen proje kapsamında, masaüstü yazar kasalara bağlanma özelliğine sahip ilk POS cihazı olma özelliğine sahip Ödeal POS ilk etapta, “Profilo YK-8200”, “YK PS-300”, “Telestar TLS-8100” ve “Farex FR-8300” cihazları ile kullanılacak.