OECD, "Ekonomik Görünüm" Raporunu yayınladı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini iki ayın ardından yeniden yukarı yönlü revize etti.

Kuruluş, bu yıl için yüzde 0,3 olarak açıkladığı daralma beklentisini yüzde 0,3 büyüme olarak değiştirdi.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, 2020 yılına ilişkin yüzde 1,6 büyüme tahminini, yüzde 3,0'e, 2021 yılına tahminini ise yüzde 2,3'den 3,2'ye yükseltti.

OECD yayınladığı "Kasım Ayı Geçici Dönem Ekonomik Görünüm Raporu"nda, küresel ekonomideki büyümeyen ilişkin yüzde 2,9’luk büyüme tahminini ise değiştirmedi. 2020 için büyüme öngörüsünü ise yüzde 3,0'ten 2,9'a düşürüldü.

Raporda, Türk ekonomisinde büyümenin son aylarda toparlandığı, hükümetin sağladığı teşviklerin iç talebi tahmin edilenden daha fazla canlandırdığı, Türk lirasındaki değer kaybının da ihracatı desteklediği vurgulandı.



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