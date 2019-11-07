Ömer Fethi Gürer: Üretici bu teşvikle ihracat yapardı

Artan girdi maliyetleri, yanlış tarım politikaları Türk çiftçisini üretemez hale getiriyor.

Hasat mevsimi sonbaharda tarım üreticisinin derdi bitmiyor. Gübre ve ilaç fiyatları derken elektriğe yapılan üst üste zamlar da çiftçiyi olumsuz etkiledi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımdaki son duruma ilişkin değerlendirmeler yaptı. Gürer, geçen yıldaki patates soğan tartışmasının bu yıl da yaşanacağını söyledi.

Gürer, patates ihracat ağının genişletilmesi gerektiği görüşünde.

Türkiye’nin ilk yerli elektrikli traktörü üretmesine ilişkin de konuştu Gürer. Kooperatifleşme vurgusu yaptı.



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