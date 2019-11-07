Ömer Fethi Gürer: Üretici bu teşvikle ihracat yapardı
İthalat politikası, gübre ve ilaç fiyatlarının yükselmesi derken elektriğe yapılan zamlar da çiftçinin belini büküyor. Artan girdi maliyetlerine karşı ise çiftçi destek bekliyor. Yetersiz destekler nedeniyle bu kış yine patates ve soğan fiyatlarının yüksek olması bekleniyor.
EKONOMİ 07.11.2019, 22:02
Artan girdi maliyetleri, yanlış tarım politikaları Türk çiftçisini üretemez hale getiriyor.
Hasat mevsimi sonbaharda tarım üreticisinin derdi bitmiyor. Gübre ve ilaç fiyatları derken elektriğe yapılan üst üste zamlar da çiftçiyi olumsuz etkiledi.
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımdaki son duruma ilişkin değerlendirmeler yaptı. Gürer, geçen yıldaki patates soğan tartışmasının bu yıl da yaşanacağını söyledi.
Gürer, patates ihracat ağının genişletilmesi gerektiği görüşünde.
Türkiye’nin ilk yerli elektrikli traktörü üretmesine ilişkin de konuştu Gürer. Kooperatifleşme vurgusu yaptı.
ulusal.com.tr
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