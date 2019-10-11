"Onlar EYT yasası çıksa bile emekli olamazlar" - 11 Ekim 2019 Cuma son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, katıldığı canlı yayında emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda önemli açıklamalar yaptı.

Erdursun, şunları söyledi:

"YILLIK MALİYETİ 14 MİLYAR

Çünkü tüm kollara tabi primleri ödenmez. Sadece iş kazası ve meslek hastalığı primleri ödenir. O da farklı bir başlıktır. Onlara da bu hakkın verilmesi gerekliliğini düşünenlerden bir tanesiyim. Biz hepsini çıkardık. Bugün memurlar 3 bin lira maaş alıyorsa yasa çıkar ve emekli olurlarsa bin 500 lira maaş alır. Bu nedenle devlet memurları da emekli olmayı tercih etmezler. Prim günü eksik olan kişiler de var. İlk etapta biz 700 bin ve 1 milyon arasında kişinin emekli olabileceğini söyledik. Peki bunun devlete ek maliyeti ne kadardır? Ben maliyeti çıkartmadan önce bu konuda ilk açıklamayı sayın Cumhurbaşkanı yaptı ve EYT'lilerin maliyetinin 750 milyar olduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesi de 900 milyardır. Böyle bir maliyetin olamayacağını sayın Cumhurbaşkanı'na yanlış bilgi verdiklerini söyledim. Daha sonra İçişleri Bakanı sayın Süleyman Soylu bir açıklama yaptı ve maliyetin 800 milyar olduğunu belirtti. Ramazan ayında, Çalışma Bakanı bu maliyetin 60 milyar olduğunu söyledi. Daha sonra yine Çalışma Bakanı geçen haftalarda yaptığı açıklamada bu maliyetin 30 milyar olduğunu belirtti. Bizim çıkardığımız rakamlara göre de yıllık maliyet 14 milyar. Yani benim söylediğim rakama geliyorlar. EYT'lilerin mağduriyetinin 20. yılında bir miting düzenlenecekti ve Ankara'da bir görüşmeleri de vardı. Bu konuyla ilgili de sayın Cumhurbaşkanı, danışmanlarından sayın Vedat Bilgin'e bu konunun araştırılması yönünde bir talimat verdi.

ONLAR EYT YASASI ÇIKSA BİLE EMEKLİ OLAMAZLAR

Şimdi EYT'liler ile ilgili herkes ortaya bir rakam atıyor. Bunun böyle olmayacağını düşünerek bu konuda bir çalışma yaptım. Türkiye'de de bu konuda çalışma yapan tek kişi benim. Oturup 2000 yılına kadar kaç kişi sisteme kayıt olmuş, kaç kişi hayatını kaybetmiş, kaç kişi emekli olmuş, kaç kişi BAĞ-KUR'lu, kaçı kadın, kaçı erkek, kaçının prim günü eksik gibi konularda çalışma yaptığımda 5 milyon 400 bin rakamına ulaştım. Çok büyük bir kitle. Son yerel seçimin sonucunu EYT'liler değiştirmiştir. Peki yasa çıkarsa kaç kişi emekli olacak? Eğer yasa çıkarsa 1999'a kadar sigortalı olan herkes emekli olamaz. Çünkü erkeklerin 25, kadınların 20 yıllık sigortalılık süresini ve 5 bin gününü tamamlaması gerekiyor. Çalışma hayatının içerisinde toplam çalışan sayısının 3'te 1'ini kadınlar oluşturuyor. Kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresini tamamladılar ama erkekler henüz tamamlamadılar. Erkeklerde 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlamadan EYT yasası çıksa bile emekli olamazlar."

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