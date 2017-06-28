Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Yılmaz: "Rekoltenin en doğru şekilde tespit edilmesi için tüm komisyon üyeleri ellerinden geleni yapacaktır"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 2017 yılı fındık rekoltesini belirlemek üzere oluşturulan komisyonun üyeleri, Ordu'da rekolte tespitine başladı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kemal Yılmaz, Altınordu ilçesindeki bir bahçede yürütülen rekolte tespit çalışması sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 gün sürecek çalışmaların eş zamanlı olarak tüm fındık üretilen illerde başladığını söyledi.

Müdürlükleri koordinesinde Ordu Ticaret Borsası, FİSKOBİRLİK, Karadeniz İhracatçılar Birliği, Altınordu Ziraat Odası, Fındık Araştırma Enstitüsü ve bazı ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla rekolte tespit komisyonu kurulduğunu anımsatan Yılmaz, komisyon üyeleri tarafından 10 gün içinde hazırlanacak raporun Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na sunulacağını belirtti.

Yılmaz, 2017 yılı tahmini rekoltesinin Bakanlık tarafından temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklanacağını ifade ederek, çotanakların sayımı ile yapılan rekolte tespit çalışmalarının önce sahil kesiminde yürütüleceğini, ardından da orta ve yüksek kesimli bölgelerde devam edeceğini aktardı.

En doğru rekolteyi tespit etmek için çaba harcadıklarını vurgulayan Yılmaz, "Rekolte tespitinin en doğru şekilde yapılması için tüm komisyon üyeleri ellerinden geleni yapacaktır. Bütün üreticilerimiz bu noktada bizlere güvensin." dedi.



"Rekoltenin tek elden açıklanması memnuniyet verici"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan ise rekolte tespit komisyonunda oda üyelerinin de bulunduğunu anımsatarak, oluşturulan bu komisyonun üreticiler adına en doğru tespiti yapacağından şüpheleri olmadığını söyledi.

Son yıllarda fındık rekoltesinin dört farklı kurum tarafından açıklandığını belirten Soydan, "Geçen yıl alınan kararla artık rekolte Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca tek elden açıklanıyor. Rekoltenin tek elden açıklanması memnuniyet verici. Bundan sonra da benzer uygulanmanın devam etmesi taraftarıyız." diye konuştu.

Soydan, açıklanacak tahmini rekolteye saygı duyacaklarını, diğer paydaşlardan da benzer tutumu beklediklerini sözlerine ekledi.