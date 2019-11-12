Otel, pansiyon gibi yerlerde konaklama için vergi uygulaması

Yeni vergi paketi Meclis Genel Kurulu görüşülmeye başlandı.

Ak Parti, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ve bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi hazırladı. 45 maddelik teklif 24 Ekim’de Meclis’e sunulmuştu. 1 Kasım’da Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen teklif, Meclis Genel Kurulu’na getirildi.

Teklif ile uluslararası teknoloji şirketleri, Türkiye’ye yüzde 7,5 oranında vergi ödeyecek. En az 20 milyon lira veya 750 milyon euro (avro) geliri olanlar, vergi kapsamına alınacak.

Teklif ile 70 milyar lira ek borç hakkı verilecek. Ancak bu düzenlemeye muhalefet tepkili. CHP, böyle bir borçlanmanın 2019 bütçesinde değişiklik yaratacağını savundu. Bu nedenle de ek bütçe ile yasalaştırılması gerektiği görüşünde.

Teklifle, “Konaklama Vergisi” adı altında da yeni bir vergi de getirilecek. Vatandaştan 5 yıldızlı otel -tatil köyleri için 18 lira ve 4 yıldızlı otel-tatil köyleri için 12 lira vergi alınacak. Pansiyon, motel, apart hotel ve kampingler için 6 lira ve butik oteller ve özel konaklama tesisleri için 18 lira ödeme yapılacak. 12 yaşından küçük çocuklar, bu vergiden muaf olacak.

Paket ile gelir vergisi üst dilimi, yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkartılacak. Aynı zamanda futbolcular, hakemler ve yıllık 500 bin liranın üzerinde gelir elde edenler vergi verecek.

Konutunun değeri 5 milyon lira ile 7 buçuk milyon lira arasında olan vatandaşlar ise yılda yüzde 0,3 vergi ödeyecek. 7 buçuk milyon lira ile 10 milyon lira arasında olanlar yüzde 0,6 ödeme yapacak. 10 milyon lira üzerinde konutu olanlar ise yılda yüzde 1 konut vergisi ödeyecek.

ulusal.com.tr

