Otokar'ın zırhlı araç satışı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 arttı. Şirket, yılın ilk yarısında 292 zırhlı araç satışı gerçekleştirdi.

Kara sistemleri alanında Türkiye’nin önde gelen tedarikçilerinden Otokar, son yıllarda zırhlı araç pazarında ortaya koyduğu başarılı performansı bu yıl da sürdürüyor.



Türkiye’nin yanı sıra 30’dan fazla ülkenin silahlı kuvvetleri ve güvenlik güçleri tarafından aktif kullanılan 30 bine yakın savunma sanayisi ürünü bulunan Otokar, yılın ilk yarısında bunlara yenilerini ekledi.



Şirket, ürün yelpazesinde yılın ilk yarısında satış oranını en fazla savunma sanayisine yönelik ürünlerde artırdı. Otokar, bu performansıyla aynı zamanda geçen yılki savunma sanayisi satış rakamlarını da geride bıraktı.



Yılın ilk yarısında Otokar'ın zırhlı araç satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 arttı. Şirket geçen yılın ilk yarısında 257 zırhlı araç satışı gerçekleştirirken bu yılın aynı döneminde bu sayı 292'ye çıktı. Otokar, dönemsel olarak zırhlı araç sayısı satışını 35 artırdı.



Otokar 4x4 arazi araçlarındaki satış rakamlarını da 14'ten 23'e çıkardı. Bu ürün tipindeki satışlar yüzde 64 arttı.



Şirket, 2014'te 368, 2015'te 487 ve 2016'da 595 zırhlı araç satışı gerçekleştirmişti.

