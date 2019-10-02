Otomobil piyasası hareketlendi. Bankalarla şirketlerin "uygun faiz" anlaşması gelişiyor. Yeni firmalar da kredi anlaşmasına katıldı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise büyüyor. Satışlar hala 2018'in çok gerisinde olmasına rağmen geçen aya göre arttı. Volkswagen de Manisa'da bir şirket kurma girişiminde bulundu. Alman şirket Türkiye'ye 1,4 milyar avro yatırım yapacak.

Otomotiv sektörü dipten dönüş sinyalleri verdi. Pazar geçen aya göre büyüdü. Rakamlar geçen yılın gerisinde. Ancak Volkswagen yatırım için Türkiye'yi tercih etti. "Özel Taşıt Kredisi Kampanyası" da gelişiyor.Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası'na yeni firmalar dahil oldu. Açıklama Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından ortak olarak yapıldı. Açıklamaya göre, kredi paketi kampanyasına Toyota ve Mercedes de katıldı.Böylece anlaşmalı otomotiv firmaları binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota; Ticari araçlarda Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC ve Mercedes oldu.Hazırlanan paketlerle, 18 ila 60 ay arası vade ve yüzde 0,49'a kadar düşen faiz imkanı sağlanacak.Otomotiv sektörüne hareketlilik getirmesi hedeflenen kampanya, 1 Ekim-31 Aralık döneminde geçerli olacak.Pazarda ise hareketlilik başlamış durumda. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı eylülde yüzde 82,3 büyüdü, 41 bin 992 araç satıldı.Ancak veriler hala geçen yılın çok gerisinde. 2019'un 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,3 daralan pazarda 281 bin 309 satış gerçekleşti.Yıllardır Türkiye'de fabrika yatırımı yapması gündemde olan Volkswagen ise o adımı attı. Manisa'da şirket kuruldu.Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre, Almanya şirketin sermayesi 943,5 milyon lira... Ancak yatırım yapılacak miktar 1,4 milyar avro olacak.Volkswagen; Araçların tasarımı, imalatı, montajı, satışı, ithalatı ve ihracı başta olmak üzere bu konularla ilgili tüm diğer faaliyetleri bu şirkette yürütecek.