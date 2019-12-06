Otomobil satışları faiz düşüşüyle gaza bastı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz indirim sürecine girmesinin ardından başta kamu bankaları olmak üzere özel bankalar da faiz indirimine gitti. Bireysel ve kurumsal müşterilere birçok alanda avantajlı kredi paketleri sunan bankalar, yerli üretimi desteklemek amacıyla Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile iş birliği gerçekleştirdi. Bu kapsamda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına düşürdü.

Kamu bankalarının kampanyasından yararlanacak markalar, binek araçlarında Toyota, Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, ticari araçlarda Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, Mercedes, BMC şeklinde sıralanırken, söz konusu faiz oranları 1 Ekim'den itibaren uygulamaya girdi.

Otomobil satışları katlandı

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, ekim ayında 68 bin 69 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Ekimde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 29,8 artarken, otomobilde bu artış yüzde 51 oldu.

Ekimde tescil edilen otomobil sayısı 2018'in aynı ayına kıyasla yüzde 134 yükselerek 43 bin 393'e çıktı. Ekimde satılan otomobillerin yüzde 44'ü Türkiye'de üretilen otomobil markalarından oluştu. Türkiye'de üretilen ve faiz indirim kampanyasından yararlanan markaların satışları ekim ayında 19 bin 66 oldu. Bu rakam bir önceki aya göre yüzde 60, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 129 artışa işaret etti.

Söz konu markalardan ekimde en fazla satışı 6 bin 317 adetle Renault gerçekleştirdi. Bu markayı 4 bin 512 adetle Fiat, 2 bin 975 adetle Hyundai, 2 bin 686 adetle Toyota ve 2 bin 572 adetle Honda izledi.

Trafiğe kayıt edilen otomobil markalarında ekimde geçen yılın aynı ayına göre en fazla artış yüzde 209'la Fiat'ta yaşandı. Bu markayı yüzde 134'le Renault, yüzde 103'le Honda takip etti.

Aynı dönemde Toyota'daki artış yüzde 96 ve Hyundai'de yüzde 95 oldu.