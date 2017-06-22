Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Jandarmadan duygusal klip
Jandarmadan duygusal klip
Acı haber geldi
Acı haber geldi

Otomotiv devine büyük şok

Rekabet Kurulunca, Karsan Otomotiv Sanayi Mamülleri Pazarlama AŞ hakkında soruşturma açıldı.

Otomotiv devine büyük şok

Rekabet Kurulunca, Karsan Otomotiv Sanayi Mamülleri Pazarlama AŞ hakkında soruşturma açıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre Kurul, Karsan Otomotiv Sanayi Mamülleri Pazarlama AŞ'nin, yetkili satıcılarının yeniden satış fiyatlarını ve uygulayacakları indirim oranlarını belirlediği, yetkili satıcıların farklı fiyatlardan araç satmalarını ve bölge dışı pasif satışlarını engellediği, pazarı şeffaf hale getirerek rekabeti ortadan kaldırdığı ve yetkili satıcılar arasında ayrımcılık yaptığı iddiasını içeren şikayet başvurusunu, Danıştay 13. Dairesinin kararı üzerine yeniden değerlendirdi.

Daha önce yapılan ön araştırmada söz konusu iddiaları inceleyen ve soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar veren Kurul, Danıştayın kararında belirtilen hususları dikkate alarak, Karsan Otomotiv Sanayi Mamülleri Pazarlama AŞ hakkında soruşturma açtı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #Rekabet ihlali #Karsan Otomotiv #rekabet kurumu
banner863
Önceki Haber
Kilis’e yolunuz düşerse meşhur katmeri tatmadan geri dönmeyin
Sonraki Haber
​İş güvenliği yok sayılıyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.