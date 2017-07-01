1 Temmuz itibari ile otoyollarda yeni bir sistem devreye girdi. Sistemle, hız limitini aşan araçlar tespit edilecek ve trafik cezası kesilecek. Bu uygulama ile hıza bağlı trafik kazalarının önüne geçmek ve fazla yakıt tüketimini önlemek gibi hedefler amaçlanıyor.

Otoyollarda hız limiti sistemi uygulanmaya başlandı.



Emniyet Genel Müdürlüğü ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, otoyollardaki araçların seyri sırasında ortalama hızları tespit edilecek ve ihlal edenlere ceza verilecek.



Hız sınırı uygulaması otoyol giriş ve çıkışlarında bulunan HGS ve OGS gişeleri üzerinden yapılacak. Otoyolun uzunluğuna göre saatte 120 kilometre üzerinden gişelerden giriş ve çıkış süresi hesaplanacak.



Hız limitlerini aştığı tespit edilen araçların tescil plakalarına Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca trafik cezası kesilecek.



Örneğin, saatte 100 kilometreyi 120 kilometre hızla 20 dakikada giden bir binek araç, aynı mesafeyi 15 dakikada katederse ceza yiyecek.



Bu yolla, sürücülerin hız limitinin üstünde araç kullanmaları ve beraberinde olacak kaza riskini azaltmayı, aşırı hıza bağlı yakıt kullanımını azaltmak ve egzoz emisyonlarının doğaya verdiği zararı en aza indirmeyi amaçlanıyor.



Yeni sistemi destekleyen sürücüler de var, desteklemeyenler de.



İlk olarak Ankara-İstanbul, İstanbul-Edirne, İzmir-Aydın, Niğde-Şanlıurfa, Adana-Mersin ve Adana-Şanlıurfa otoyollarında uygulamaya başlanan sistemin yakın zamanda yurt geneline yayılması bekleniyor.



HABER: GÖKHAN ÇELİK - KAMERA: BÜLENT ÜNAL

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