Özgür Erdursun'dan asgari ücret açıklaması

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'dan üç konfederasyondan yapılan ortak açıklamanın ardından yaptığı paylaşım ile asgari ücret tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı.

Erdursun paylaşımında "Türk-İş, Hak-İş, DİSK, Asgari Ücret 2.578 TL olsun derken şunu ilave etmeli, ''İşsizlik Sigortası Fonundan nasıl ki işverene destek veriliyor, işçiye de destek verilmeli!''Aksi halde 2019 için SGK+Vergi 1.113,14 TL iken,

2020'de 1.419,86 TL olur, bu işten karlı çıkan kim olur?" dedi.

Erdursun daha önceki paylaşımı "Asgari ücrete işsizlik sigortası fonundan yani işçinin parasıyla işverene destek veriliyor, 2020’de yeniden değerleme oranında %22.58 oranında zam yapılarak 200₺ işverende olduğu gibi işçiye destek verilerek asgari ücret 2.676₺ yapılabilir...!" önerisinde bulunmuştu.

ulusal.com.tr