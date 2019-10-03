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Özgür Erdursun'dan çok önemli EYT açıklaması! Yasa çıkarsa...

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili çok önemli bir bilgi paylaştı. İşte Erdursun'un EYT konusunda yaptığı açıklamalar

Özgür Erdursun'dan çok önemli EYT açıklaması! Yasa çıkarsa...

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilikte yaşa takılanlar EYT için okun yaydan çıktığını belirterek "Geri dönüş olmaz" dedi.

Erdursun, EYT'lilerin mağduriyeti ile ilgili açıklama yaptı.

Çarpıcı açıklamalar yapan Özgür Erdursun, şunları belirtti:

"08/09/1999 öncesi sigortalı olan herkes EYT'lidir.

Ancak Emekli olacağınız tarihi hesaplarken; Yasa çıkarsa,

18 yaş SGK başlangıcınıza göre;

Kadınlar 20

Erkekler 25 yıllık sigortalılık süresi ve 5000 günü tamamlayanlar emekli olacaklardır."

ulusal.com.tr

Etiketler; #özgür erdursun #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar
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