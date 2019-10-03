Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili çok önemli bir bilgi paylaştı. İşte Erdursun'un EYT konusunda yaptığı açıklamalar

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilikte yaşa takılanlar EYT için okun yaydan çıktığını belirterek "Geri dönüş olmaz" dedi.



Erdursun, EYT'lilerin mağduriyeti ile ilgili açıklama yaptı.



Çarpıcı açıklamalar yapan Özgür Erdursun, şunları belirtti:



"08/09/1999 öncesi sigortalı olan herkes EYT'lidir.



Ancak Emekli olacağınız tarihi hesaplarken; Yasa çıkarsa,



18 yaş SGK başlangıcınıza göre;



Kadınlar 20



Erkekler 25 yıllık sigortalılık süresi ve 5000 günü tamamlayanlar emekli olacaklardır."



ulusal.com.tr



