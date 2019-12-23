Özgür Erdursun'dan emekli maaşı hesaplaması: Hapı yuttunuz

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda emekli maaşlarının artık bir gelir kaynağı olamayacağını açıkladı. Geçtiğimiz yıllarda emekli maaşının hesaplanma sistemi değişince vatandaşın hesapları karıştı. Bunun sonucunda vatandaşlar alacakları emekli maaşlarını bilemiyor.

Erdursun'un Twitter'dan yaptığı açıklama ise şöyle:

51 yaşında 01/09/1999 tarihinde sigortalı olmuş 58 yaşında emekli olacak bir kişinin bugün hesapladığım emekli maaşı 674 TL ama panik yok 1000 TL'ye tamamlanacak... Şunu bilmenizde fayda var bugünkü emeklilik sistemiyle emekli olduğunuzda alacağınız maaşla... “hapı yuttunuz”





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