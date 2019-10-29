Özgür Erdursun'dan emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması- 29 Ekim 2019 Salı EYT son dakika

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler ile ilgili sözleri sonrası açıklama yaptı.

Erdursun, şunları belirtti:

"EYT’lileri siz 40 yaşında emekli olmak isteyenler olarak mı algıladınız? Kişi sayısı yanlış! Maliyet yanlış! Ama en kötüsü siz hala EYT’nin özü olan Mağduriyeti anlayamamışsınız! EYT’liler maalesef sizi anlamak istemiyorlar... Aranızda 40 yaşında emekli olmak isteyen var mı?

EYT emeklilik talebi değildir! Hak talebidir!

Millet herşeyi görüyor, kararını ona göre verecek! Ülkeyi yönetenler ülkenin sahibi değildir...Milletin dertlerini çözmesi için seçilen kişilerdir... #EmeklilikteYasaTakilanlar haklıdır, hiçbir bahane bu gerçeği saklayamaz!"

ulusal.com.tr