Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "Emeklilikte yaşa takılanlar konusunu çözmeleri gerekiyor aksi halde ülkemizde zamanında ben seçim olacağına inanmıyorum. Büyük ihtimalle erken seçim olacak ve erken seçimle beraber de emeklilikte yaşa takılanlar konusu gündeme gelecek. Çözüm üretilmezse şayet seçimi kaybettirecek. Çünkü EYT'liler, seçimin kaderini değiştirecek büyük bir kitle" dedi

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı.



YouTube kanalında canlı yayın yapan Erdursun, şunları belirtti:



"Çalışma hayatınca onlarca konu çözüm bekliyor.



Vatandaşın gözü kulağı Meclis'te.



Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda belki de son yıllarda ilk defa bu kadar büyük bir gelişme var. Çünkü, hükümet emeklilikte yaşa takılanları görmezden geldi. 'Gündemimizde emeklilikte yaşa takılanlar yok' deniliyordu ve hükümete yakın basın organlarında emeklilikte yaşa takılanların haberleri dahi yapılmıyordu.



Emeklilikte yaşa takılanlarda son gelişmelere baktığımızda artık emeklilikte yaşa takılanlar konusunun çözüme kavuşturulması gerektiği hükümet tarafından ve hükümete yakın basın organları tarafından net bir şekilde ifade ediliyor.



Emeklilikte yaşa takılanlar konusunu çözmeleri gerekiyor aksi halde ülkemizde zamanında ben seçim olacağına inanmıyorum. Büyük ihtimalle erken seçim olacak ve erken seçimle beraber de emeklilikte yaşa takılanlar konusu gündeme gelecek. Çözüm üretilmezse şayet seçimi kaybettirecek. Çünkü EYT'liler, seçimin kaderini değiştirecek büyük bir kitle. Bu nedenle EYT'liler konusu önemli, Meclis'te en çok konuşulacak konulardan bir tanesi."



ulusal.com.tr