Özgür Erdursun'dan önemli emeklilikte yaşa takılanlar EYT ve Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda önemli açıklama yapıldı.

Açıklama, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'dan geldi.

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda son sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediğinin denildiğini aktaran Erdursun, kendisinin buna katılmadığının altını çizerek "Son sözü millet söyler" dedi.

"ÜLKEMİZİN EN ÖNEMLİ SORUNU..."

Sosyal medya hesabından bilgilendirmelerde bulunan Erdursun, şunları aktardı:

"Ülkemizin en önemli sorunu kayıt dışı çalışmadır, kayıt dışı çalışmada tarım sektörü 1.sırada, tarım sektöründe kayıt dışı çalışma %80'lerin üzerindedir. Bu kişilerin GSS primini devlet ödüyor, sağlık harcamasını karşılıyor ancak prim alamıyor ve bu kişiler emekli olamıyor.

Kayıt dışı çalışma devleti zarara uğratırken, bu kişilerde hem çalışırken hiçbir hakları olmadığı için mağdur oluyor hemde emekli olamadıkları için ilerleyen yıllarda kendileri ve aileleri mağdur olacak.

Tarımda zorunlu Bağ-Kurlu sayısı2009'da 1.014.948iken 2019'da 653.350 kişiye gerilemiş durumdadır. Tarımda kayıt dışı çalışma aldı başını gidiyor.

İşsizlik verilerini düşük göstermenin yolu!!! Stajyer ve Kursiyerler(*)2009 senesinde 27.174 stajyer ve kursiyer varken 2019'da 936.787 kişiye yükselmiş durumdadır. Bu kişiler sigortalı gözüküyor ancak sosyal güvenlik hakları yok!

Stajyer ve Kursiyerlerin emeklilik hakları ve diğer sosyal güvenlik hakları yoktur bu kişiler için iş kazası ve meslek hastalığı primi birde GSS primi ödenir. Yani bu kişiler normal sigortalıların haklarına sahip değillerdir 2009'da 27.174 olan sayı 2019'da 936.787 kişidir."

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