Özgür Erdursun, yaptığı emeklilikte yaşa takılanlar EYT görüşmesinin içeriğini açıkladı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, katıldığı bir canlı yayında MHP'li bir milletvekili ile yaptığı emeklilikte yaşa takılanlar EYT görüşmesinin ayrıntılarını aktardı.

Özgür Erdursun, şunları söyledi:

"Aslında geçen sene bu konu Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçtikten sonra Meclis'e geldiğinde MHP, çekimser kalmasaydı biz bugün bunları konuşmayacaktık. Zaten bitmiş olacaktı.

MHP, anlamsız bir şekilde bu olaydan uzaklaştı.

MHP'li bir milletvekili ile en son bir görüşme yaptım.

'Özgür Bey' dedi, 'MHP olarak gerçekten bu konuda mağduriyeti biliyoruz. Meclis'e gelirse destek vereceğiz' dedi.

'Niye ötekinde vermediniz' dedim.

'Orada başka problemler vardı' dedi."

ulusal.com.tr