Avrupa tatil paket turu satan bazı şirketler, özensiz davranarak ve yanlış bilgi vererek tatilcilere vize çilesi yaşatıyor. Vatandaşlardan yasa dışı olarak yüzde 10 kesinti yapılıyor. Kalan para ise 7 ayda geri ödeniyor. Peki, böyle bir duruma düşmemek için vatandaşlar neler yapmalı? İşte detaylar

Yaz aylarında Avrupa'ya yapılan paket tur tatillere ilgi büyük. Dolandırıcılar, şimdi de bu alana göz dikti...



Tur şirketleri, Ocak ya da Şubat'tan itibaren yaz ayları için 1 haftalık veya daha uzun süreli Avrupa tatil paketleri hazırlıyor. İnternet sitelerinde duyurular yapılıyor. Erken rezervasyon fırsatından yararlanmak isteyen tüketiciler, işte bu noktada tuzağa düşüyor.



Şubat ayında tur için gerekli başvurular yapılıyor. Aylık taksitler halinde sizden ödeme alınıyor. Şirket sizden gerekli olan evrakları alarak vize işlemlerine başlıyor. Bazı tur şirketleri bu işlemleri bilerek yavaşlatıyor. Süre yaklaşınca vizeyi sorduğunuz şirket yetkilileri "her şey kontrol altında" diyerek sizi rahatlatıyor.



Güvenilir olmaya şirketler, vize başvurusu için konsolosluklara da yanlış bilgilendirme yapabiliyor.



Şirket, bu durumda suç konsoloslukta diyerek, tatil ücretinden yüzde 10'unu yasa dışı olarak kesinti yapıyor.



Kesinti yetmezmiş gibi şirket bir de ödediğiniz tatil ücretinin kalan kısmını hemen iade etmesi gerekirken size 6-7 ay gecikmeli bir ödemeyi taahhüt ediyor.



Ne yapacağını bilmeyen tüketiciler, hem tatilinden hem de parasının yüzde 10'unundan oluyor.



TÜKODER Genel Başkanı Aziz Koçal, bu duruma düşmemek için paket tur tatili alacakları uyardı.



Bu konuda sürekli şikayet aldıklarını belirten Koçal, tüketicilerin yapması gerekenleri sıraladı.



HABER: DENİZ ADALI-KAMERA: BÜLENT ÜNAL

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