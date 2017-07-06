Bankalar Arası Kart Merkezinin (BKM) takas komisyonlarını arttıracağı yönündeki söylemlerin perakende sektörünü çok etkileyeceğini ve esnafın kredi kartı ile yapılan alışverişlerde bankadan parasını alabilmesi için 40 gün beklemek zorunda olduğunu dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kredi kartı komisyonları artarsa bir tek esnaf bile POS cihazı kullanamaz hale gelir. Alışverişin nakite dönmesi ekonominin yeniden yavaşlamasına neden olur” dedi.

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Esnafın kredi kartı ile yapılan alışverişlerde bankadan parasını alabilmesi için 40 gün beklemek zorunda kaldığını söyleyen Palandöken, “Bankadan parasını hemen almak isteyen esnafın bankaya ödeyeceği takas komisyonunun yüzde 1,20’den yüzde 1,80’lere kadar çıkacağı söylentisi esnafımız tarafından endişeyle karşılandı. Takas komisyonlarının yükselmesi, toplam kredi kartı komisyonlarının yüzde 2,50’lere çıkmasına neden olur. Bu maliyetle de hiçbir esnaf pos cihazı kullanamaz. Esnafımız bu komisyonların azalmasını beklerken tam tersine artması esnafın belini büker.” şeklinde konuştu.

KREDİ KARTI KULLANIMININ MALİYETİ ARTARSA EKONOMİ YENİDEN YAVAŞLAR

Piyasalarda zaten nakit para sıkışıklığı bulunduğunun altını çizen Palandöken, “POS cihazı kullanmanın esnafa maliyeti artarsa Alışverişlerde kredi kartı kullanımı azalır. Bu da ekonominin hızla canlanmaya başladığı sırada yeniden bıçak gibi durmasına neden olur. Bunun yansıması da sadece esnaf ve sanatkara değil bütün ülkeye olur.” sözlerine yer verdi.

ALIŞVERİŞLERDE KREDİ KARTI KULLANIMI AZALIRSA KAYIT DIŞILIK ARTAR, VERGİ GELİRLERİ AZALIR

Alışverişlerde kredi kartı kullanımının azalmasının kayıt dışılığı da artıracağı belirten Palandöken, “Kredi kartı kullanımı ne kadar azalırsa kayıt dışılık da o kadar artar. Kredi kartı kullanımının teşvik edilmesi gerekirken komisyonların artmasıyla kart kullanımı azalırsa vergi gelirleri de azalır. Bankaların kârı artarken hem ekonomi olumsuz etkilenir hem de devletin gelirleri azalır. Esnafımız ekonomi yönetiminden kredi kartı komisyonlarına müdahale edilmesini ve ekonominin yeniden yavaşlamaya başlamasına fırsat verilmemesini bekliyor” dedi.

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