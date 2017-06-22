Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Jandarmadan duygusal klip
Jandarmadan duygusal klip
Acı haber geldi
Acı haber geldi

Palandöken'den “çocuk işçiliği“ uyarısı

"Çocukların oyun oynaması ve eğitim-öğretim görmesi gereken yaşlarda çalışması fiziksel ve zihinsel gelişimlerini olumsuz etkiliyor"

Palandöken'den “çocuk işçiliği“ uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çocuk işçiliğini bitirmeye kararlı olduklarını belirterek, "Çocukların oyun oynaması ve eğitim-öğretim görmesi gereken yaşlarda çalışması fiziksel ve zihinsel gelişimlerini olumsuz etkiliyor." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı açıklamada, Türkiye'de son dönemde yaşanan göçler sebebiyle çocuk işçiliğinde yoğun artış gözlendiğine dikkati çekti.
Çocuk işçiliğini bitirmeye kararlı olduklarının altını çizen Palandöken, çocukların oyun oynaması, eğitim-öğretim görmesi gereken yaşlarda çalışmalarının fiziksel ve zihinsel olarak gelişimlerini olumsuz etkilediğini bildirdi.
Palandöken, çocukların mesleki eğitime erişim imkanlarını iyileştirmek, iş yerlerinde çalışan çocukların hepsine ulaşabilmek amacıyla "iş yeri denetleme ve danışmanlık grubu" oluşturacaklarını belirterek, şunları kaydetti:
"İlk defa hükümet dışı bir kuruluş gönüllü olarak bağlı iş yerlerini denetleyecek. UNICEF ile iş birliği sağlayarak 3-4 Temmuz'da birlik ve federasyon başkanlarımıza, 10-11 Temmuz'da birlik ve federasyonlarımızın genel sekreterlerine Antalya'da 'Çocuk Hakları ve İş İlkeleri' konulu bilgilendirme ve eğitim semineri düzenleyeceğiz. Oluşturduğumuz iş yeri denetleme ve danışmanlık gruplarının eğitilmesi yoluyla da çocuk işçiliğinin önüne geçeceğiz."


 


Kaynak: AA
Etiketler; #TESK #çocuk işçiliği #bendevi palandöken
banner863
Önceki Haber
“Ev sahibi avantajımızı iyi kullanmak istiyoruz“
Sonraki Haber
Turizmin kalbi Belek, caretta carettaların yuvası oldu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.