"Çocukların oyun oynaması ve eğitim-öğretim görmesi gereken yaşlarda çalışması fiziksel ve zihinsel gelişimlerini olumsuz etkiliyor"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çocuk işçiliğini bitirmeye kararlı olduklarını belirterek, "Çocukların oyun oynaması ve eğitim-öğretim görmesi gereken yaşlarda çalışması fiziksel ve zihinsel gelişimlerini olumsuz etkiliyor." ifadesini kullandı.



Palandöken, yaptığı açıklamada, Türkiye'de son dönemde yaşanan göçler sebebiyle çocuk işçiliğinde yoğun artış gözlendiğine dikkati çekti.

Çocuk işçiliğini bitirmeye kararlı olduklarının altını çizen Palandöken, çocukların oyun oynaması, eğitim-öğretim görmesi gereken yaşlarda çalışmalarının fiziksel ve zihinsel olarak gelişimlerini olumsuz etkilediğini bildirdi.

Palandöken, çocukların mesleki eğitime erişim imkanlarını iyileştirmek, iş yerlerinde çalışan çocukların hepsine ulaşabilmek amacıyla "iş yeri denetleme ve danışmanlık grubu" oluşturacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İlk defa hükümet dışı bir kuruluş gönüllü olarak bağlı iş yerlerini denetleyecek. UNICEF ile iş birliği sağlayarak 3-4 Temmuz'da birlik ve federasyon başkanlarımıza, 10-11 Temmuz'da birlik ve federasyonlarımızın genel sekreterlerine Antalya'da 'Çocuk Hakları ve İş İlkeleri' konulu bilgilendirme ve eğitim semineri düzenleyeceğiz. Oluşturduğumuz iş yeri denetleme ve danışmanlık gruplarının eğitilmesi yoluyla da çocuk işçiliğinin önüne geçeceğiz."





